Le premier Mi-26T2V sera bientôt livré

Le Mi-26 est considéré comme le plus gros hélicoptère au monde. Il peut transporter jusqu'à 20 tonnes de charge dans sa soute ou sous élingue.

Le cockpit est désormais adapté à l'emploi de jumelles de vision nocturne. L'appareil a aussi été équipé d'un système de pilote automatique. Celui-ci permet notamment de faire directement rallier à l'hélicoptère un point donné et de réaliser des manoeuvres d'approche. Le Mi-26T2V a par ailleurs été équipé d'un nouveau système d'autoprotection annonce Russian Helicopters. Le système de navigation et le système de communication par satellite ont aussi été modernisés.

