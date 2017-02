Le premier H175 SAR sera livré cette année

Dans les ateliers d'Airbus Helicopters, à Marignane, le premier H175 en version SAR (Sauvetage et recherche) prend progressivement forme. L'appareil destiné à Hong Kong est déjà apte au vol. Il a d'ailleurs effectué une série d'essais en vol (16 heures de vol), notamment avec un navire de la Société Nationale de Sauvetage en Mer (SNSM).

Cet appareil fait parti d'une série de sept appareils qui seront livrés entre 2017 et 2018. Il a été configuré spécifiquement pour la mission SAR. Les équipements extérieurs comprennent un treuil, une boule FLIR Ultra Force 350 HD, un phare de recherche Trakkabeam et de six caméras aidant l'équipage lors de ses manoeuvres.

A l'intérieur, le H175 SAR se distingue des autres variantes par l'ajout d'un écran central dans le cockpit. Celui-ci permet aux pilotes de consulter les données recueillies par les capteurs. Ces données sont également retranscrites sur une console située dans la soute et destinée à un opérateur en charge des missions de recherche. A l'arrière de la soute se trouve un grand espace cargo, accessible en vol permettant d'embraquer des équipements de secours.

Selon Airbus Helicopters, la configuration de la soute peut être modifiée en 20 min. Au total, 25 configurations de cabines sont possibles. Cette modularité permet d'alléger l'appareil et d'augmenter son autonomie en cas de besoins. La capacité d'emport en carburant n'a pas été modifiée par rapport aux autres versions du H175.

A partir de cette version, Airbus Helicopter veut développer de nouvelles variantes du H175 destinées à la police avec notamment des capacités de descente rapide de personnel par corde lisse.