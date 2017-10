Le premier Embraer E190-E2 sera livré en avril 2018

Le constructeur brésilien Embraer a confirmé que la première livraison de l'E190-E2 se ferait en avril 2018, auprès de la compagnie régionale norvégienne Widerøe.

Cette dernière a signé un contrat pour 15 E190-E2, avec trois commandes fermes et des droits d'achats pour 12 autres appareils. Si toute la commande est finalisée, elle se monterait à un total de 873 M$. L'Embraer 190-E2 est configuré en monoclasse de 114 sièges.

L'Embraer E190-E2 a effectué son vol inaugural le 23 mai 2016 au départ de l'aéroport São José dos Campos et a volé pendant 3 heures et 20 minutes. Le vol a eu lieu trois mois après que le nouvel Embraer ait effectué son roll out, à la fin du mois de février.