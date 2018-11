Le premier Boeing 777X a pris forme à Seattle

Les équipes de Boeing à Seattle ont réalisé la jonction finale de fuselage du premier 777X d'essai avec un premier vol pour 2019.

Le programme Boeing 777X vient de franchir une nouvelle étape avec la jonction finale de fuselage du premier 777X d'essai. Les équipes de Boeing ont assemblé les tronçons avant, central et arrière du gros-porteur sur le site d'Everett. Avec une longueur fuselage totale de 77 m, le 777X est le plus long des avions commerciaux construits à ce jour par Boeing. Capable de prendre 400 à 425 passagers dans une configuration cabine standard sur un un rayon d'action de plus de 14 000 km, le Boeing 777X reprend les aménagements cabines créées à la fois pour le 777 et le 787. Propulsé par des moteurs General Electric GE9X, le 777X est dotée d'une nouvelle voilure tout composites avec une caractéristique : des extrémités repliables qui permettent d'allonger la voilure et donc son efficacité aérodynamique mais aussi d'accéder aux mêmes installations aéroportuaires utilisés par les 777. Le premier appareil d'essai doit réaliser son premier vol en 2019. Trois autres exemplaires rejoindront la campagne de tests menant à la certification.