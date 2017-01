Le premier B787 d'Air France accomplit un triomphal tour d'Hexagone

Après avoir été livré le 2 décembre, le premier Boeing 787 d'Air France a entamé sa tournée inaugurale vendredi 6 janvier, pour un vol très symbolique et riche en surprises, embarquant des représentants des médias et des salariés de la compagnie.

Pour commencer la surprise est venue de très haut puisque Thomas Pesquet, astronaute à bord de la station spatiale ISS, et ancien pilote chez Air France, a salué dans un message enregistré le petit dernier de la flotte de la compagnie française. Quelques minutes plus tard, après qu'il ait survolé les Alpes dont les sommets brillaient dans le soleil du matin, ce sont les huit Alphajet de la Patrouille de France qui ont entamé un ballet aérien avec le Boeing 787. L'avion a terminé sa boucle en remontant par la Bretagne et le Mont Saint Michel.

Le Boeing 787-9 d'Air France est équipé des toutes dernières configurations de cabines avec 30 sièges en classe affaires, 21 sièges en classe premium economy et 225 sièges en classe économique. Les passagers peuvent par ailleurs bénéficier de la wifi à bord (de 20 à 200 MB pour un tarif compris entre 5 et 30 euros). A noter que la classe premium economy présente sur le Boeing 787 est toute nouvelle et donne encore plus d'espace et de confort aux passagers. Les sièges des trois classes ont été conçus par Zodiac Aerospace et l'IFE (divertissement à bord) a été repensé par Panasonic qui propose le système eX3, entièrement tactile, fonctionnant avec la bande Ku.

Le nouveau Boeing 787 d'Air France, le neuvième pour le groupe aérien, effectuera quatre vols inauguraux les samedi 7 et dimanche 8 janvier 2017 : le 7 janvier à 8h30 (Corse Méditerranée vol AF787), le 7 janvier à 13h30 (Sud Ouest-Gascogne vol AF789), le 8 janvier à 8h30 (Bretagne vol AF787), le 8 janvier à 13h30 (Tour de France vol AF789). Selon une porte-parole, les vols sont quasiment tous pleins.

Le premier Boeing 787-9 d'Air France effectuera son premier vol commercial vers le Caire le 9 janvier 2017. Un deuxième appareil sera livré à la compagnie en avril 2017, il desservira Montréal à compter du 1er mai 2017.

Au total, Air France a commandé 16 Boeing 787-9 (13 en propre, et trois via le loueur AirCap). Pour le groupe Air France-KLM, ce sont au total 37 exemplaires qui seront livrés, dont 21 à KLM, qui en a déjà reçu huit.