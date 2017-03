Le premier Airbus A350-900 d'Air Caraïbes prend les airs

1er site francophone d'actualité aéronautique et spatiale

Après la livraison du premier Airbus A350-900, un deuxième appareil arrivera à la fin du mois de mars. Les deux avions seront affectés sur les routes Paris Orly-Antilles et apporteront une capacité additionnelle de 7% sur les deux dessertes Fort-de-France et Pointe-à-Pitre en 2017. La filiale low cost long courrier d'Air Caraïbes, French Blue, recevra en juillet un nouvel exemplaire de l'Airbus A350 pour desservir la Réunion, puis un autre en 2018, toujours pour la route de la Réunion.

L'Airbus A350-900 d'Air Caraïbes est équipé de 389 sièges en configuration tri-classes : 326 passagers en classe Soleil (économie), 45 passagers en classe Caraïbes (premium économie) et 18 passagers en classe Madras (classe affaires). L'IFE (divertissement à bord) est fourni par Thales. La firme française est aussi le concepteur des sièges de la classe Soleil. L'allemand Recaro est le fournisseur des sièges de premium economy, tandis que Stelia Aerospace a créé les sièges de classe affaires.

Le lendemain même de sa livraison, le premier Airbus A350-900 d'Air Caraïbes a effectué son vol inaugural le 1er mars entre sur la route Paris -Toulouse-Paris. L'occasion pour les nombreux invités de la compagnie, parmi lesquel des stars antillaises comme l'actrice Firmine Richard, la chanteuse Marie-José Alie ou des membres du groupe Kassav, ont pu tester cet avion et ces aménagements.

