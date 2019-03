Le premier Airbus A330neo mis en ligne chez Air Sénégal

La compagnie aérienne Air Sénégal a pris livraison et mis en ligne son premier Airbus A330neo qui assure la route Dakar-Paris. Le vol quotidien est assuré tri-classe avec un total de 290 sièges répartis en 32 sièges de classe affaires (1-2-1), 21 sièges en premium economy (2-3-2) et 237 sièges en classe économie. L'appareil est motorisé avec deux Rolls Royce Trent 7000.

Le siège de classe affaires est transformable en un siège full flat d'une longueur de 2,05 m et d'une largeur d'assise de 54 cm. Chaque siège est équipé d'un écran individuel de 15,6 pouces, soit 39 cm. La cabine Premium Economie présente un pitch de 96,5 cm, avec un écran de 13,3 cm (34 cm). La cabine de classe économie dispose quant à elle un pitch de 79 cm, avec un écran de 11,6 pouces, soit 29 cm.

"Le hub de Dakar est l'une des portes d'entrée du continent africain. A partir de la capitale sénégalaise, nous desservons une dizaine de destinations en Afrique dont Ouagadougou (Burkina Faso), Abidjan (Côte d'Ivoire), Bamako (Mali), Cotonou (Bénin) et Conakry (Guinée). Nous prévoyons également de lancer une liaison vers Sao Paulo que nous pourrons desservir grâce au second Airbus A330neo dont la livraison est prévue au mois de juin prochain", conclut-il. Le vol quotidien Dakar-Paris décolle toujours du Sénégal à 9h50 et atterrit à Paris à 16h15. Au départ de France, le vol décolle de Paris à 18h45 et atterrit à Dakar à 23h30.