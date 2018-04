Le Portugal va prendre la tête de la Baltic Air Policing

Le 2 mai prochain, le Portugal prendra le commandement de la mission de police du ciel au-dessus des cieux baltes.

Dans le cadre de la Baltic Air Policing, le Portugal déploiera quatre F-16M en Lituanie, sur la base aérienne de Siauliai. Ils mèneront des missions de surveillance au-dessus de l'Estonie, de la Lettonie et de la Lituanie. Le Portugal prendra ainsi la relève du Danemark engagé depuis le mois de janvier.

A partir du 18 mai, la France et l'Espagne viendront appuyer la mobilisation portugaise et déploieront respectivement quatre Mirage 2000-5 et six Eurofighter. Les appareils français seront stationnés sur la base aériennes d'Amari, en Estonie. Ils seront accompagnés d'une centaine de personnel de l'armée, provenant de la base aérienne de Luxueil. Les moyens espagnols, qui se composent également de 130 militaires, seront déployés aux côtés des aéronefs portugais, en Lituanie.

Ce nouveau déploiement sera le septième de la France au sein de la Baltic Air Policing. « L’Espagne a dirigé la mission de la BAP en 2006 et 2016 et est venu renforcer ses moyens en 2015 et 2017, faisant de cette tournée son cinquième déploiement dans les pays baltes », précise l'OTAN.

Les appareils portugais, espagnols et français viennent donc prendre la relève du Danemark et de l'Italie qui avaient déployés en janvier dernier des F-16 et des Eurofighter.