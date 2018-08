Le pont Morandi sous l’œil de World View 4

1er site francophone d'actualité aéronautique et spatiale

Le pont Morandi , également appelé viaduc de Polcevera, était un audacieux pont à haubans de 1 182 m de long et 45 m de hauteur, qui surplombait un quartier populaire de la capitale de la Ligurie. Il avait été mis en service en 1967, et était emprunté chaque année par des dizaines de millions d'automobilistes.

Parmi eux, le satellite World View 4 , exploité depuis novembre 2016 par le fournisseur américain d’imagerie spatiale Digital Globe , et doté d’une résolution de 31 cm en mode panchromatique, a réalisé cette vue saisissante de la catastrophe, qui a provoqué la mort de 43 personnes.

