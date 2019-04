Le pôle aéro de Derichebourg met le cap sur la Chine et l'Amérique du Nord

Après avoir mené une opération de croissance externe à Seattle et créé une implantation à Montréal, Derichebourg Atis aéronautique se renforce en Chine, ajoutant Tianjin et Pékin à Shanghai.

Derichebourg Atis aéronautique amplifie son implantation à l'international. La filiale de Derichebourg Multiservices vient de réaliser sa première implantation à Montréal au Canada ainsi qu'une opération de croissance externe à Seattle aux Etats-Unis. Objectif : répondre aux besoins croissants en personnel qualifié d'un secteur aéronautique nord-américain mature avec une supplys chain développée autour de deux constructeurs. Cette activité nord-américaine pourrait représenter cette année 5 % du chiffre d'affaires total de Derichebourg Atis aéronautique qui a commencé à détacher plus d'une centaine de personnes, tous métiers confondus (ajusteurs, mécaniciens, câbleurs, inspecteurs qualité,...) sur des missions locales.

Derichebourg Atis aéronautique lorgne également sur un marché beaucoup moins mature sur le plan aéronautique civile et en forte croissance : la Chine. Afin d'être un "partenaire de choix auprès des acteurs chinois locaux", la société, déjà présente à Shanghai, vient également de s'implanter à Tianjin et Pékin. La filiale de Derichebourg Multiservices "accompagnera les constructeurs chinois et étrangers sur leurs chaînes d'assemblage. Elle collaborera aussi avec les loueurs d'avions ayant besoin de préserver leur patrimoine, par des contrats de suivi d'état technique des avions". Pour autant, la Chine ne semble être qu'une étape puisque ce pays est qualifié de "véritable porte d'entrée vers le marché asiatique".