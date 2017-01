Le Pentagone sommé de revoir ses programmes F-35 et Air Force One

Vendredi 27 janvier, le nouveau secrétaire à la Défense, James Mattis, a commencé à mettre en œuvre la politique du tweet du 45ème Président des Etats-Unis (relire ici), en s’attaquant au F-35. Le SecDef appelle à un examen du programme F-35 afin de « déterminer les possibilités de réduire considérablement les coûts ». Effet immédiat sur le cours en bourse de Lockheed Martin.

Dans ce même mémo, Mattis annonce que la défense doit « comparer les capacités opérationnelles du F-35C et du F/A-18E/F » afin d'étudier la possibilité d'améliorer le F/A-18E/F et d'arriver à « un avion de chasse alternatif et concurrentiel. »



Le programme F-35 n'a eu de cesse, depuis son lancement en 2001, d'enregistrer des dépassements de coûts et de calendrier. Aujourd'hui encore, certains problèmes graves persistent, notamment sur la version embarquée C, à destination de l'US Navy.

Encore annoncé par tweet par Donald Trump, Mattis va également lancé une procédure de réduction des coûts concernant le successeur de Air Force One.

Trump avait reçu du PDG de Boeing, l'assurance que le coût de remplacement d'Air Force One ne dépasserait pas les quatre milliards de dollars.