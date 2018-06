Le pas de tir d’Ariane 6 de plus en plus concret

1er site francophone d'actualité aéronautique et spatiale

Close this search bar

Une fois équipé, le portique pèsera 7 000 tonnes, soit 100 tonnes de plus que la structure métallique d'une tour Eiffel... sur roues. Ce sera la plus grande structure métallique d’Amérique du Sud.

La plus grande structure métallique d’Amérique du Sud.

Ainsi, la structure principale des quatre carneaux, profonds de 28 m, larges de 20 m et longs de 200 m, devrait être achevée d’ici septembre.

Les premiers coups de pioche ont été données en juillet 2016 et déjà, d’ici la fin de l’année, les travaux de génie civil dirigés par le Cnes devraient être terminés.

La zone se situe au nord-ouest du Centre spatial guyanais , entre les zones dédiées à Ariane 5 (ELA 3) et Vega (ELV) d’une part, et Soyouz ELS d’autre part.

Taille de votre entreprise* --- Choisir --- 1 à 49 salariés 50 à 199 salariés 200 à 499 salariés 500 salariés et plus Autre

© Copyright 2018 - Air et Cosmos. Tous droits réservés.

Powered with Rewyer by Euskalibur.