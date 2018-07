Le Parlement européen approuve la création du Fonds Européen de Défense

C’est une semaine faste pour l’Europe de la Défense. Après l’approbation il y a quelques jours de la version révisée du plan de développement des capacités de Défense de l’UE par le comité directeur de l’Agence Européenne de Défense (EDA), le Parlement européen a approuvé ce mardi la mise en place d’un Fonds Européen de Défense dès 2019. Ce fonds doit permettre de développer les capacités militaires des Etats membres et de développer l’indépendance stratégique de l’Union Européenne. Le programme adopté par le Parlement est doté de 500 millions d’euros pour la période 2019-2020 mais ce n’est qu’un début. Le futur Programme européen de recherche de défense devrait prévoir un financement structurel de la recherche de Défense à raison de 20 milliards d’euros pour la période 2021-2027 dont 13 milliards pour le Fonds Européen de Défense (8,9 milliards pour le développement et 4,1 milliards pour la recherche). 6,5 milliards d'euros seraient consacrés à la mobilité militaire en Europe. Le Fonds Européen de Défense doit financer des projets montés en coopération avec la présence d’au moins 3 entreprises d’au moins 3 états membres dans chaque projet. 10% du budget devrait également être consacré aux PME. Ces budgets seront en outre réservés à des entreprises européennes : basées en Europe et détenues par des capitaux européens.