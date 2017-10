Le Pape parle avec l’ISS

Chaque fin de semaine, une photo qui a fait l’actualité. Le jeudi 26 octobre, le Pape s’est entretenu avec les six occupants de la Station spatiale internationale.

Réalisé le 26 octobre en direct par vidéo-conférence, l’échange entre le Pape François et les membres de l’Expedition 53 de la Station spatiale internationale a duré une vingtaine de minutes. Pour l’occasion, le Souverain pontif s’était installé dans la petite salle « l’Auletta » du bâtiment Paul VI du Vatican, à Rome, face à un grand écran où apparaissaient les six astronautes, dont l’Italien Paolo Nespoli, sur orbite depuis désormais 90 jours. Derrière lui, un tableau illustrant un vers de La Divine Comédie de Dante Alighieri (1472) : « L’amour qui fait bouger le Soleil et les autres étoiles ».

C'était la seconde fois de l'histoire qu'un Pape entrait en communication avec un vaisseau spatial, après Benoît XVI en mai 2011. A l’époque, Paolo Nespoli faisait partie de l’Expedition 27 de l’ISS, et il venait d’être rejoint par son compatriote Roberto Vittori, arrivé avec la navette américaine Endeavour (mission STS-134).