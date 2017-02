Le Pakistan reprend du Leonardo AW139

Le ministère pakistanais de la Défense vient de passer une nouvelle commande d'hélicoptères AgustaWestland AW139 auprès de Leonardo. Deux commandes avaient déjà été signées en mai et août 2016. A chaque fois pour un nombre non précisé d'exemplaires. C'est encore le cas pour ce troisième contrat annoncé le 20 février avec des livraisons qui doivent débuter ver le milieu de cette année. Les nouveaux AW139 iront rejoindre ceux, une dizaine selon certains observateurs, déjà en service pour des missions de recherche et sauvetage ainsi que pour les évacuations médicales d'urgence.