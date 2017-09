Le Pakistan et la Chine se retrouvent pour un exercice militaire

1er site francophone d'actualité aéronautique et spatiale

D'après le porte-parole de l'armée de l'air chinoise, cet exercice permet aux deux Etats de renforcer leurs positions et leurs connaissances en termes de combat aérien. Cela s'inscrit dans une stratégie globale visant à accroître les capacités de la Chine et son interopérabilité avec ses alliés.

La Pakistan Air Force a, quant à elle, déployé deux types d'aéronefs pour cet exercice : des JF-17 et un appareil de détection. Le nombre d'avions mobilisé pour Shaheen IV n'a pas été spécifié.

De nombreux moyens aériens ont été déployés à l'occasion, notamment du côté chinois. La « Chine a envoyé des avions de combat J-11 , des chasseurs bombardiers JH-7 , un appareil KJ-200 AWACS et des forces terrestres, notamment des unités de missiles sol-air et de radars », a annoncé le porte-parole des forces aériennes chinoises. Des moyens de la marine chinoise auraient également été mobilisés.

Le Pakistan et la Chine ont lancé le 6 septembre un exercice militaire impliquant leurs forces aériennes, rapporte l'agence de presse chinoise Xinhua. Il s'agit de la sixième édition de cet entrainement, baptisé Shaheen.

