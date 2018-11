Le nouveau salon Hop ! Air France de Lyon Saint Exupéry ouvrira en 2019

Après Paris-Orly et Bordeaux, le salon Hop ! Air France rénové de l'aéroport de Lyon-Saint Exupéry ouvrira ses portes au début de l'année 2019.

Ce nouveau salon de 280 m2 offrira une capacité de 85 places assises et proposera des prestations améliorées : espaces dédiés (VIP, détente, travail), un confort climatique et acoustique avec vue sur les pistes, une offre de restauration complète, une connectivité améliorée avec des bornes d'éligibilité et des lecteurs de cartes d'accès à bord intégrés.

Alain Malka, président de Hop ! Air France et Zoran Jelkic, directeur général France d'Air France ont annoncé les nouveautés de l'aéroport de Lyon Saint-Exupéry le 21 novembre. De janvier à octobre 2018, Hop ! Air France a transporté plus de 2,3 millions de passagers de ou vers la plateforme lyonnaise. Un résultat en hausse de plus de 3% par rapport à la même période de l'année précédente. Le remplissage des vols est également en augmentation de trois points, à 77,5%. Pour l'hiver en cours, l'offre de Hop ! est en croissance de 7%, particulièrement significative sur l'offre des vols intérieurs (+12%), grâce à l'utilisation d'appareils de plus grande capacité en moyenne, sur de nombreuses lignes.

Alain Malka et Zoran Jelkic en ont profité aussi pour annoncer la mise en place, à partir du 15 janvier 2019, d'une nouvelle offre tarifaire pour l'ensemble des vols court-courrier. Chaque tarif sera disponible à tout instant de l'achat et jusqu'à la dernière place disponible dans l'avion. Le plus bas niveau sera "Light" (non modifiable et non remboursable, bagage non inclus). Au dessus, on trouvera le tarif "Standard" (non remboursable, modifiable moyennant 70 €, avec un bagage en soute), le tarif "Flex" (modifiable et remboursable, bagage inclus) et le tarif "Abonné" dédié aux clients détenteurs de la carte d'abonnement, avec plus d'avantages que le tarif Flex.