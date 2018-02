Le monde est Musk

Cette semaine, votre magazine revient sur le lancement inaugural du Falcon Heavy de SpaceX, réalisé le 6 février dernier. Un (presque) sans faute qui n’en finit pas de faire parler de lui.

Encore plus que l’incroyable ballet des étages latéraux qui sont revenus se poser de concert sur leur zone d’atterrissage à Cape Canaveral en Floride, c’est l’envoi vers Mars (même très approximatif) de la voiture d’Elon Musk et d’un scaphandre revêtu d’une (vraie) combinaison de vol qui a marqué les esprits partout dans le monde, et continue d’agiter les réseaux sociaux. Entre la chasse aux références geeks faites par SpaceX, la ruée sur les Tesla miniatures produites par Hot Wheels ou les produits dérivés qui fleurissent sur Internet, la fièvre ne retombe toujours pas depuis maintenant 10 jours…

Le retour du rêve.

Consacrant pour la seconde fois une couverture au Falcon Heavy en l’espace de 6 semaines, Air & Cosmos revient en détail sur l’événement dans son n°2582 (paru ce vendredi 16 février 2018) : description de la mission et réactions diverses, mais aussi perspectives d’un lanceur pas forcément adapté au marché commercial actuel… et qui n’intéresse déjà plus son concepteur, fixé à son prochain objectif : le BFR…

Elon Musk a réussi à donner un incroyable coup de projecteur sur SpaceX et Tesla (la veille de résultats financiers désastreux), mais aussi le spatial en général, avec une dimension qui avait tendance à disparaître : le rêve.