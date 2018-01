Le missile Harpoon Bk II+ bientôt opérationnel

1er site francophone d'actualité aéronautique et spatiale

Close this search bar

Le Block II+ est la dernière évolution du missile Harpoon en service dans l'US Navy depuis les années 1970. Cette modernisation comprend un nouveau kit de guidage GPS et une liaison de données permettant au tireur de communiquer avec l'arme durant le vol. La cible désignée peut ainsi être modifiée ou le tir annulé. Le Harpoon Block II+ devrait aussi être plus résistant au brouillage explique l'US Navy.

Taille de votre entreprise* --- Choisir --- 1 à 49 salariés 50 à 199 salariés 200 à 499 salariés 500 salariés et plus Autre

Stage - Ingénieur(e) Modélisation des risques projet et Big Data (H/F)

© Copyright 2018 - Air et Cosmos. Tous droits réservés.

Powered with Rewyer by Euskalibur.