Le Mirage IVA 45/BR en route vers le Royaume-Uni

Démonté et emballé, le Mirage IVA 45/BR s'apprête à rejoindre le "Yorkshire Air Museum" au Royaume Uni. Le transfert de l'appareil a débuté en ce jour, le 27 mars 2017, annonce NYCO, l'un des sponsors officiels de cette opération.

Le Mirage IVA 45/BR a effectué son premier vol le 6 mai 1966 et accumulé par la suite 6 309 heures de vol sous les couleurs de l'armée de l'Air au sein des Forces Aériennes Stratégiques. En 1991, le Mirage IVA "Bravo Romeo" est retiré du service et transféré vers la base de Châteaudun où sont entreposés les appareils réformés des armées françaises. Il connaitra une seconde vie entre 1995 et 2009 en étant exposé à la Cité des Sciences et de l'Industrie de Paris. Depuis 2009, il était de nouveau entreposé à Châteaudun.

Le Mirage IVA 45/BR va donc désormais traverser la Manche pour rejoindre le musée d'Elvington. Ce dernier a procédé à un appel aux dons afin de rendre possible ce transfert réalisé par la route de Châteaudun à Saint Malo, par la mer jusqu'à Portsmouth puis de nouveau par la route jusqu'au musée.