Le Ministère des armées se dote d'une stratégie de cyberdéfense

La Ministre des Armées et le chef d'Etat-major des Armées ont présenté la stratégie cyber française.

Vendredi 18 janvier, la Ministre des Armées a prononcé un discours consacré à la cyberdéfense. Florence Parly en a profité pour présenter la stratégie cyber de défense. Celle-ci entend doter la France de moyens afin de faire face et répondre aux menaces et attaques ayant lieu dans l'espace numérique.

L'espace cyber étant sans limite et ouvert à tous, n'importe qui peut tenter de perpétuer une cyber-attaque. Or ce type d'actions peut avoir des conséquences désastreuses pour l'économie d'un pays. Aujourd'hui il convient donc de réagir et de se doter de technologies et de moyens permettant de prévenir ces attaques et de pouvoir y répondre, a rappelé Florence Parly.

Mais si les personnels des armées (forces armées et civils), les équipements militaires et les industriels de défense doivent se protéger contre les menaces cyber, la France doit également être capables d'utiliser les technologies numériques dans un cadre offensif.

Dans ce sens, deux doctrines de cyberdéfense ont été présentées par Florence Parly et le Général Lecointre, chef d'Etat-major des Armées. L'une concerne la lutte informatique offensive (LIO) et la seconde la lutte informatique défensive (LID).

