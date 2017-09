Le Ministère des Armées présente le Projet de Loi de Finances 2018

1er site francophone d'actualité aéronautique et spatiale

Pour en savoir plus sur le Projet de Loi de Finances 2018, retrouvez notre article dans le numéro 2564 d'Air & Cosmos.

La hausse du budget de Défense répond à plusieurs objectifs. La porte-parole du Ministère, Valérie Lescasble, a mis en avant la nécessité pour les armées d'être dotées des matériels nécessaires à la conduite leurs engagements opérationnels. « Outre le remplacement et la régénération des équipements pour les forces […], le budget permettra de rehausser l'activité pour la préparation opérationnelle », rapporte le Ministère des Armées. De même, « un effort supplémentaire de 1,2 md€ supplémentaire au profit de l'équipement des armées » sera effectué. Les crédits d'équipements représenteront ainsi 18,5 md€ . Sur l'année 2018, plusieurs livraisons de matériels sont attendues, parmi lesquelles deux A400M Atlas, une frégate multimission, un ravitailleur MRTT Phénix, des pods de désignation laser, etc.

Le Projet de Loi de Finances (PLF) a été adopté le 27 septembre en conseil des Ministres. Il doit désormais être approuvé par l'Assemblée Nationale. Le PLF 2018 entend faire correspondre le niveau d'engagement des forces françaises et les moyens nécessaires à la conduite des missions opérationnelles. Dans ce cadre, le budget devrait connaître une augmentation de 1,8 md€ par rapport à 2017, pour atteindre 34,2 mds€. « En y ajoutant les recettes issues de cession (190 M€ en 2018), les ressources de la mission « Défense » s'élèvent à 34,4 mds€ », ajoute le Ministère des Armées.

