Le Meteor opérationnel sur Typhoon

Le Typhoon de la RAF peut décoller avec quatre missiles Meteor en point d'emport centraux. En théorie, le missile pourrait aussi être emporté sur deux points d'emport sous voilure. L'appareil présenté par le ministère de la défense britannique a décollé avec quatre Meteor et quatre missile IRIS-T. Le Typhoon n'est pas équipé d'un radar à antenne active mais le missile Meteor peut être tiré à longue portée grâce à des engagements collaboratifs (Un autre moyen désignant la cible). Le Meteor sera aussi intégré sur les F-35B britanniques.

"Les Typhoon tenant l'alerte pour la police du ciel sont désormais armés du missile air-air le plus performant au monde" annonce le ministère de la défense britannique.

