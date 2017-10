Le MC-21 poursuit ses vols d'essais

1er site francophone d'actualité aéronautique et spatiale

Close this search bar

Aviation légère et d'affaires

Aviation légère et d'affaires

Pour le moment le portefeuille de commandes s'élève à 175 appareils, dont l'ensemble des systèmes seront construits et installés par des sociétés russes filiales de Rostec, qui fourniront les trains d'atterrissage, l'avionique et l'électronique.

Les matériaux composites représenteront à terme entre 30 et 40 % de la construction de l'appareil, majoritairement la voilure ainsi que certaines pièces de l'empennage. Deux motorisations sont proposées, soit le PW1400G de Pratt & Whitney, soit le PD-14 d'UEC, une filiale de Rostec.

"Le vol s'est déroulé conformément aux prévisions et tous les systèmes ont parfaitement bien fonctionné" a commenté le commandant de bord et pilote d'essais Oleg Kononenko. L'appareil pourra transporter de 163 à 211 passagers en fonction de l'aménagement cabine.

Le 17 octobre, l'Irkutk MC-21-300 a réalisé un nouveau vol en reliant l'aéroport de la piste de l'usine d'Irkutsk à celui de Joukovsky, soit une distance de 4 500 km. Ce vol, effectué sans escale, s'est déroulé en six heures et à une altitude de 10 000 m.

L'Irkut MC-21 a réalisé le 17 octobre un vol d'essais de 4 500 km en six heures sans problèmes afin de rejoindre l'aéroport de Joukovsky.

Taille de votre entreprise* --- Choisir --- 1 à 49 salariés 50 à 199 salariés 200 à 499 salariés 500 salariés et plus Autre

SPF Mobilité et Transports

© Copyright 2017 - Air et Cosmos. Tous droits réservés.

Powered with Rewyer by Euskalibur.