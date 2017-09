Le MC-21 poursuit ses essais

Le biréacteur d'irkut a repris les essais le 13 septembre après des travaux de modification effectués sur l'appareil.

Irkut procède en ce moment même à la nouvelle phase d'essais de son MC-21, après un arrêt de plusieurs semaines de son programme, pour des évaluations et modifications de l'appareil.

Le 13 septembre, la seconde phase des essais du MC-21-300 a débuté. Les systèmes modifiés de l'appareil n'ont fait l'objet d'aucun incident au cours du vol, qui s'est étendu sur une durée de deux heures.

Dans le cadre des préparations de cette seconde phase d'essais, une batterie de capteurs ont été installés sur l'appareil. Ils permettront de mesurer les efforts sur la cellule.

L'objet de cette seconde campagne d'essais est de pousser l'appareil à des vols de plus en plus longs, par augmentation de la masse, modification du centrage, de la vitesse et de l'altitude selon Irkut. L'avionneur ajoute que le software de l'appareil a fait l'objet de mises à jour.