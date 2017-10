Le Maroc veut développer deux nouveaux écosystèmes aéronautiques

Le moment ne pouvait être mieux choisi pour le ministre marocain de l’Industrie, du Commerce, de l’Investissement et de l’Economie numérique pour annoncer le lancement de deux écosystèmes supplémentaires au sein de l’industrie aéronautique marocaine. Alors que se tient cette semaine la convention d’affaires Aerospace Meetings Casablanca et que la Présidente de la Région Occitanie, Carole Delga, effectue une mission dans le Royaume, Hafid Moulay Elalamy a annoncé la création très prochaine de deux écosystèmes consacrés aux moteurs et aux composites. Deux secteurs qui correspondent parfaitement aux prérequis marocains à savoir une forte croissance et une haute valeur ajoutée.

Il semble que les contacts soient déjà très avancés avec un grand motoriste. De quoi poursuivre, pour le Maroc, un développement au pas de charge de son secteur aéronautique. Après la phase de lancement articulée autour de 4 écosystèmes que sont l’assemblage, le cablage/électronique embarquée, la maintenance et l’ingénierie, le Maroc entend ni plus ni moins doubler le nombre d’opérateurs et tripler le nombre d’emplois aéronautiques. « Nous souhaitons également augmenter le taux d’intégration locale, poursuit le Ministre. Nous essayons d’identifier les manques dans notre chaine de compétence et nous essayons de les combler ». Un appel du pied très franc en faveur des entreprises qui souhaiteraient s’installer au Maroc.