Le Marenco Swiss SH09 entrera en service en 2019

Marenco Swiss a connu beaucoup de mouvement par l'an passé et va procéder à la création d'une nouvelle image de marque, qui devrait être dévoilée le 1er février. En 2017, l'hélicoptériste a recruté pas moins de 112 employés, parmi lesquels figurent plusieurs cadres supérieurs, avant de déménager et d'installer son siège à Wetzikon, à proximité de Zurich.

2018 sera une année riche en évènements pour l'hélicoptériste suisse, qui envisage notamment la certification Aesa et FAA de sa machine, le SH09.

