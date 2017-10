Le Mali renforce sa flotte d'aéronefs

1er site francophone d'actualité aéronautique et spatiale

En parallèle, le Mali aurait également réceptionné des hélicoptères Puma et des avions militaires. Le détail n'a pas été précisé mais il semblerait qu'au totall 6 aéronefs aient été livrés à Bamako le 3 octobre.

Le contrat couvrant les deux hélicoptères de transport et d'attaque Mi-35M a été encadré par Rosoboronexport . L'agence chargée des exportations s'est dite satisfaite de cette vente. « Je suis convaincu que les hélicoptères que nous avons livré aideront le Mali à protéger sa souveraineté et à se battre contre la menace terroriste », a déclaré le PDG de Rosoboronexport, Alexander Mikheyev. Cette vente vient ainsi renforcer l'implication de la Russie dans la région, qui multiplie les contrats avec les Etats africains ces dernières années.

D'après Russian Helicopters, la capacité du Mi-35M à pouvoir voler « en toutes conditions météorologiques » et dans des reliefs variés en fait un hélicoptère très performant.

Les deux Mi-35M de Russian Helicopters permettront au Mali de mener des missions de transport et d'attaque. Ces aéronefs peuvent accueillir jusqu'à 8 personnes. Ils sont capables d'emporter 1 500 kg de charge utile en cabine ou bien 2 400 kg sous élingue.

Le 3 octobre, le Mali a réceptionné plusieurs aéronefs, dont deux hélicoptères Mi-35M. Fournis par Russian Helicopters, ces voilures tournantes viennent renforcer les capacités d'attaque de Bamako et de ses forces armées.

