Le maintien en condition opérationnelle, un enjeu pour la ministre des Armées

La ministre des Armées s'est adressée au personnel du ministère le 14 septembre dernier. A cette occasion elle a rappelé les chantiers a mené et les défis auxquels les forces françaises sont confrontées, tels que le maintien en condition opérationnel

Pour Florence Parly, le maintien en condition opérationnelle (MCO) est un enjeu majeur. D'après la ministre, « la situation n'est pas satisfaisante, notamment dans l'aéronautique », rapporte la DICOD. Dans le cadre de l'exercice de ses fonctions, elle a pu constater l'usure du matériel militaire et les problèmes de disponibilité auxquels les forces françaises doivent faire face. La ministre qualifie ainsi le MCO comme « une question centrale car de la disponibilité des matériels découle non seulement la capacité des armées à s'engager en opération mais aussi leur capacité à s'entraîner, à maintenir leur savoir-faire et à préparer l'avenir ».

De plus, les problèmes de disponibilité des matériels peuvent handicaper « notre liberté d'action et accentue[r] la tension de notre format capacitaire », estime la ministre. Elle a notamment mis en avant le défi représenté par les hélicoptères et les avions de transport.

Afin de faire face aux problèmes posés par le MCO, Florence Parly a décidé de lancer des travaux permettant de trouver une solution concrète pour répondre à ce défi. « Les conclusions devront être rendues en décembre et un plan de modernisation sera lancé début 2018 », précise la DICOD.