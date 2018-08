Le Luxembourg se dote d'hélicoptères H145M

Le Luxembourg a commandé auprès d'Airbus deux hélicoptères H145M.

Le 27 juillet, Airbus Helicopters a annoncé avoir remporté un contrat avec le Luxembourg dans le but de fournir deux hélicoptères H145M, qui mèneront des missions de défense et de sécurité. « Airbus fournira également un ensemble de formations et d'assistance à son client », rapporte l'industriel. Le montant de la vente n'a pas été dévoilé, toutefois Airbus a annoncé que la livraison des deux voilures tournantes devrait avoir lieu à la fin de l'année 2019. Les appareils devraient ensuite être opérationnels afin d'entrer en service au sein des forces armées du Luxembourg sur la première partie de l'année 2020.

Les deux voilures tournantes H145M permettront au Luxembourg de mener des missions de recherche et sauvetage ainsi que des opérations de surveillance. Ils permettront également de mener des interventions par voie aérienne en cas d'accidents majeurs ou de catastrophes. L'acquisition de ces hélicoptères permet enfin au Luxembourg de renouveler les équipements de la police du pays : « les deux hélicoptères multi-rôle assurent ainsi à terme aussi le renouvellement de la flotte actuelle de la Police », rapporte la Direction de la Défense. Ils pourront, par exemple, effectuer des missions de transport de troupes ou d'évacuation médicale. Pour ce faire, les deux H145M « seront équipés d'un treuil, d'un système d'aérocordage de descente rapide, d'une caméra haute performance, d'un phare de recherche et de systèmes de communication avancés », détaille Airbus Helicopters.

Les capacités de l'H145M sont parvenues à séduire plusieurs pays, dont l'Allemagne qui fût le premier à se doter de l'appareil en 2015. La Hongrie, la Thaïlande et la Serbie ont eux aussi passé commande pour l'H145M, dont les appareils « en service affichent un taux de disponibilité opérationnelle de 95% », ajoute Airbus Helicopters.