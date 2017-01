Le lanceur chinois Kuaizhou entre en service

Le 9 janvier, la Chine a procédé au lancement inaugural de son petit lanceur Kuaizhou, qui effectuait à l'occasion sa première mission commerciale.

Le petit lanceur à propergol solide chinois Kuaizhou 1A (KZ 1A), développé par China Aerospace Science and Technology Corporation (CASIC), a effectué son premier vol et sa première mission commerciale le 9 janvier, à 4h11 UTC. Initialement prévu à la fin de l'année dernière (cf. A&C n°2527), le décollage est intervenu depuis la base de Jiuquan (Mongolie intérieure). Trois charges utiles ont été placées sur orbite basse : le troisième satellite de télédétection Jilin Linye 1 (Lingqiao Shipin), d'une masse de 95 kg et capable de fournir des images vidéo d'une résolution de l'ordre du mètre, ainsi que deux cubesats de communications expérimentaux, Xingyun Shiyan 1 et Kaidun 1 (Caton 1).

