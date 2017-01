Le Kuznetsov traverse la Manche

L'accompagnement est symbolique mais le message est clair. L’unique porte-avions russe Amiral Kuznetsov et le croiseur Petr Velikiy, de retour de la Méditérannée oriental pour rejoindre la Russie ont été accueillis et accompagnés par une escorte franco-britannique musclée en arrivant dans la Manche. Outre la frégate HMS St Albans et son hélicoptère Merlin, la Royal Air Force avait dépêché trois chasseurs Typhoon. La Marine nationale française a également signifié sa présence avec un aviso tandis qu'un avion de patrouille maritime devait très probablement guêter de loin...