Le jour du Falcon Heavy

C'est ce 6 février, à 19h30 heure de Paris, que SpaceX doit procéder au lancement inaugural de son lanceur lourd.

Le grand jour est arrivé et ce sont au moins 100 000 personnes qui sont attendues sur les côtes de Floride ce soir, pour assister en direct au décollage du Falcon Heavy depuis le pas de tir 39A du Centre spatial Kennedy.

Avec ses trois premiers étages accolés et ses 27 moteurs Merlin 1D allumés simultanément, le lanceur lourd de SpaceX doit devenir le plus puissant en service actuellement : plus de 1 400 tonnes au décollage et près de 23 000 kN de poussée. A son bord, en guise de masse de test, un coupé Telsa d’Elon Musk lancé sur une orbite entre Mars et le Soleil.



Starman au volant.

Jusqu’au bout, le patron de SpaceX aura fait le buzz. Lundi, il a posté sur Instagram une nouvelle photo de son roadster installé dans la coiffe du lanceur, désormais occupé par le scaphandre « Starman » qui a été développé par SpaceX pour la version habitée du vaisseau Dragon (on note également la présence la présence d’un système de prise de selfies) ; hier, il a dévoilé une nouvelle animation vidéo sur YouTube (avec quelques libertés), détaillant la mission du Falcon Heavy, du décollage (sans tour de lancement) à l’approche (extrêmement proche) de la planète Mars, en passant par la récupération des différents étages. Avec, en guise de bande originale, un morceau de David Bowie, Life on Mars? (De la vie sur Mars ?), enregistrée en 1971.



A suivre en direct ce soir à 19h30 (heure de Paris) sur le site de SpaceX ou sur YouTube.