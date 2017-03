Le Japon poursuit le développement de ses satellites militaires

1er site francophone d'actualité aéronautique et spatiale

Le vol F33 de ce matin constituait le second lancement orbital réussi en deux mois pour l'agence spatiale japonaise Jaxa (qui avait connu un échec en vol le 14 janvier, à l'occasion de l'inauguration de son microlanceur SS-520), et la seconde mission militaire, après le satellite de télécommunications DSN 2 (le 24 janvier). Quatre autres missions (dont lGS-Radar 6) devraient être confiées au HII-A cette année, mais les dates de lancement ne sont pas encore annoncées.

Construit par Mitsubishi Electric (Melco), IGS-Radar 5 est le douzième exemplaire de la famille IGS (Information Gathering Satellite), initiée en mars 2003 afin de surveiller les activités militaires des pays voisins, en particulier de la Corée du Nord. C'est le sixième satellite radar de la série, et le premier de quatrième génération. Il suit de deux ans l'envoi de IGS-Radar Space, en janvier 2015. Aucune information sur ses caractéristiques techniques n'est officiellement disponible, mais le détail de sa résolution est estimée à 50 cm.

