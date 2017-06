Le Japon commande trois H225 supplémentaires

Le Japon a commandé à Airbus Helicopters trois H225 supplémentaires pour un montant qui n'a pas été dévoilé.

Ces nouveaux appareils viendront compléter la flotte des garde-cotes japonais, qui a termes sera composée de 9 appareils, a annoncé l'industriel le 21 juin.

Ces voilures tournantes seront principalement utilisées pour des missions de secours suite à des catastrophes naturelles, pour la surveillance des cotes ainsi que pour assurer la sécurité du territoire. « Le H225 est le choix idéal pour les missions des garde-cotes japonais, notamment pour la recherche et le sauvetage et la protection des cotes et des îles », déclare Olivier Tillier, directeur d'Airbus Helicopter au Japon.

Tokyo possède déjà plusieurs H225. Le sixième appareil a été commandé en 2016 avec une livraison prévue pour 2018. Le premier H225 est entré en service au Japon en 2008.

Le H225 fait partie de la famille des Super Puma. Il est capable d'emporter jusqu'à 19 personnes. Equipé d'un double moteur, le H225 fait partie de la classe des 11 tonnes.

Le Japon possède 25 hélicoptères de la famille Super Puma et a également commandé un H215 pour ses forces de police. Ce contrat a quant à lui été dévoilé le 22 juin par Airbus Helicopters, qui n'en a toutefois pas précisé le montant.

Avec cette commande, le Japon deviendra le premier utilisateur du H215. L'appareil devrait être livré en 2020, tout comme les trois H225.

La police japonaise opère déjà une flotte de 14 hélicoptères. Le H215 lui permettra de réaliser ses missions de maintien de l'ordre. Il pourra également être utilisé pour des missions de transport et pour des missions de surveillance couvrant de larges zones. « Cet hélicoptère de transport lourd sera également impliqué dans les missions conduites à travers le monde », déclare Airbus Helicopters. Enfin, l'appareil participera aux missions de patrouille et de sauvetage, aux côtés des H135 et H155.