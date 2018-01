Le J-20 participe pour la première fois à un exercice

Selon un communiqué de l'armée de l'air chinoise, le chasseur de cinquième génération J-20 a participé au début du mois à un exercice dans l'espace aérien chinois. Il a permis aux pilotes de se familiariser avec l'appareil.

Pour la première fois, la composante aérienne de l'armée populaire de libération a annoncé que le chasseur J-20 avait participé à un entraînement sur plusieurs jours, début janvier. Lors de l'exercice, l'appareil s'est entraîné aux côtés de chasseurs J-16 et J-10C ainsi que du bombardier H-6K et de l'avion de transport Y-20.

Les pilotes du chasseur ont ainsi pu développer leurs connaissances de l'appareil, tandis que les pilotes des autres aéronefs ont pu apprendre à évoluer aux côtés d'un avion de combat de cinquième génération.

La participation du J-20 à cet exercice aérien survient quelques mois après l'entrée en service du chasseur, qui remontrait à fin septembre, soit plus de 6 ans après son premier vol inaugural. L'appareil doit pouvoir entrer rapidement sur le terrain et lors de sa conception une grande importance a été donnée à sa vitesse. Il a été imaginé afin de pouvoir mener des missions d'interception et de tirs.