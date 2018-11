Le hors-série Histoire des avions de combat français dédié à l'Ouragan est en kiosques.

Paris, le 13 novembre 2018.

Le volume 2 de notre collection de hors-séries Histoire de l'aviation militaire française dédié à l'avion Dassault Ouragan est disponible en kiosques ! Il est en vente au prix de 12,90€ seulement.

Voici son sommaire :

• 1945-1950 : le contexte

• les prototypes

• des pilotes d'exception

• le projet technique

• le Rolls-Royce Nene

• schémas techniques

• le Barougan tout terrain

• au sein de l'armée de l'Air

• la Patrouille de France

• les Ouragan en école

• exportations et combats

• mousquetaires sur Suez

• une triple consécration.

Un ouvrage collector. 100 pages. De très nombreuses photos. Inclus des archives d'Air&Cosmos Magazine et d'Aviation Magazine.

Où trouver ce hors-série au plus vite, au plus près de chez vous ? CLIQUEZ ICI et renseignez votre code postal.

Bonne lecture.