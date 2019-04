Le hors-série Histoire 3 dédié au Mystère IV de Dassault est en kiosques.

1er site francophone d'actualité aéronautique et spatiale

Close this search bar

Où trouver ce Hors-Série dans le kiosque le plus proche de chez vous ? Cliquez ICI.

• exportations et combat : Inde et Israël.

• un avion plus simple

"Fidèle à ses principes d'innovations pragmatiques à partir de bases existantes, la nouvelle société Dassault souhaite faire évoluer son MD-450 Ouragan, et ce dès sa mise en service. Le projet conduit au Mystère II, avion moderne et novateur, mais victime de nombreux défauts de jeunesse. Il sera pourtant la base du premier aboutissement, le Mystère IV A."

Taille de votre entreprise* --- Choisir --- 1 à 49 salariés 50 à 199 salariés 200 à 499 salariés 500 salariés et plus Autre

© Copyright 2019 - Air et Cosmos. Tous droits réservés.

Powered with Rewyer by Euskalibur.