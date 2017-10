1er site francophone d'actualité aéronautique et spatiale

Pour en savoir plus sur la façon dont le drone H520 de Yuneec peut soutenir les actions des équipes de secours, rendez-vous sur notre site Apps&Drones .

Yuneec a présenté, le 22 septembre, la façon dont son drone H520 peut répondre aux besoins des équipes de secours. Grâce à plusieurs caméras, il est capable de s'adapter à différentes situations et de fournir des informations multiples.

