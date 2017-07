Le H215 débute sa tournée de vols de démonstration en Chine

L'Airbus Helicopters H215 va effectuer une tournée de démonstrations en vol en Chine pendant deux semaines.

Deux semaines. C'est la durée de la campagne de vols de démonstration de l'Airbus Helicopters H215 en Chine, qui débute à Zhuhai, avant qu'il ne rejoigne à Shenzhen et Lijiang. Le H215 couvrira ainsi plus de 2 000 km, afin de démontrer en temps réel ses capacités en termes d'autonomie, de puissance, de vitesse et de charge utile.

Actuellement la flotte chinoise de la famille Super Puma représente 40 appareils. Lesquels effectuent une variété de missions, allant du transport de personnel sur les plate-formes de forage en passant par le travail aérien et le transport VIP. L'appareil est également proposé dans le cadre de la lutte anti-feu, capacité démontrée voici deux ans aux services forestiers californiens dans le cadre d'une opération similaire.