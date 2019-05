Le Gulfstream G600 bientôt certifié

1er site francophone d'actualité aéronautique et spatiale

Depuis le premier vol de l'appareil, réalisé le 17 décembre 2016, les cinq G600 employés au sein du programme d'essais en vol ont cumulé plus de 845 vols.

Gulfstream Aerospace va bientôt recevoir le certificat de type de son dernier né, le Gulfstream G600, qui réalise actuellement la fin des essais F&R (function and reliability) soit presque la dernière étape des essais en vol avant remise du certificat de type par la FAA.

