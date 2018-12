Le groupe TAT prêt à ouvrir le capital de Sabena technics

Le groupe TAT entre en négociations exclusives avec les sociétés d'investissement Sagard, Bpifrance et TowerBrook en vue de leur céder une participation majoritaire dans sa filiale Sabena technics.

Le Groupe TAT est entré en négociations exclusives avec Sagard, Bpifrance et TowerBrook en vue de céder à ces sociétés d'investissement une participation majoritaire dans sa filiale Sabena technics, acteur français et européen des secteurs de la MRO et du MCO. Président du Groupe TAT, Rodolphe Marchais prendra la présidence du conseil de surveillance de Sabena technics tandis que Philippe Rochet deviendra président exécutif et actionnaire du groupe aux côtés des cadres dirigeants : Jean-Marc Schaefer, Gilles Foultier, Philippe Delisle, Fabrice Dumas, tous confirmés dans leurs fonctions actuelles. Cette entrée de nouveaux actionnaires dans le capital de Sabena technics a pour but de lui donner les moyens financiers et industriels d'atteindre l'objectif d'un chiffre d'affaires de 600 M€ en 2021 sur des marchés de la MRO et du MCO en pleine croissance. Avec à la clef des acquisitions à court et moyen terme.