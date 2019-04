Le groupe Socomore rachète Mäder Aéro

Le groupe breton Socomore poursuit sa stratégie de croissance externe. Deux ans après avoir racheté les gammes de revêtements Aeroglaze/Chemglaze de Lord Inc., Socomore acquiert 100 % de Mäder Aéro et monte au capital de la holding Mäder Conseil en participant à l'augmentation de capital de 19 M€ dans le cadre "d'un accompagnement à long terme du groupe Mäder". Intégrant l'activité revêtements du groupe Socomore, la nouvelle filiale fonctionnera néanmoins de manière autonome mais "en développant rapidement des synergies en R&D, et à moyen terme des synergies commerciales.

Il s'agit aussi d'assurer la continuité de l'activité "sans perturbation pour les clients de Mäder Aéro". Par conséquent, les salariés de Mäder Aéro restent basés à Méry-sur-Oise pour la partie R&D, marketing et commercial, ainsi que sur le site industriel de de l'Aigle pour l'administration des ventes, l'industrialisation et le contrôle qualité. De même, la fabrication des produits est confiée par Mäder Aéro aux sites de fabrication du groupe Mäder qui "ont l'expertise et les équipements industriels pour la fabrication des produits".

Concernant la R&D, les équipes de Mäder Aéro "garderont des liens de collaboration avec la R&D du groupe Mäder et développeront des synergies avec le groupe Socomore pour le développement de ses produits". Avec en parallèle une coopération qui amènera les équipes à "travailler de plus en plus ensemble" et notamment dans les domaines de l'anti-corrosion, de l'anti-érosion et les intérieurs cabines. Enfin, les contrats commerciaux sont transférés à Mäder Aéro, "les interlocuteurs commerciaux ne changent pas, ni les distributeurs". Et "des synergies seront envisagées dans quelques mois entre les équipes technico-commerciales de Mäder Aéro et celles de Socomore".