Le groupe SIA développe sa flotte

Au cours des trois premiers mois de l'année, de janvier à mars 2018, un A350-900 et un A380-800 ont intégrés la flotte de Singapore Airlines. Un Boeing 777-200 a été retiré des opérations en préparation à la location à NokScoot (filiale à 50/50 avec Thai Airways), tandis qu'un A330-300, un Boeing 777-200 et un Boeing 777-200ER ont été retirés de la flotte opérationnelle de SIA. Au 31 mars 2018, la flotte opérationnelle de la compagnie Singapore Airlines comprenait 107 avions (48 Boeing 777, 21 A330-300, 17 A380-800 et 21 A350-900), d'une moyenne d'âge de 7 ans et quatre mois. De plus, SIA a reçu au cours du trimestre le tout premier Boeing 787-10 sur lequel a été introduite une nouvelle cabine régionale, commercialisée depuis avril 2018. Au cours de l'exercice en cours (jusqu'au 31 mars 2019), SIA doit recevoir sept Boeing 787-10, trois A380-800, sept A350-900ULR et quatre A350-900 en configuration régionale. Tous ces appareils, à l'exception d'un A350-900 seront en exploitation avant le 31 mars 2019. Par ailleurs, cinq Boeing 777-200ER, quatre A330-300, un Boeing 777-200 et un A380-800 seront retirés de la flotte. Avec les premiers Boeing 787-10, la flotte opérationnelle de SIA devrait donc compter 117 avions au 31 mars 2019.

SilkAir, pour sa part, a retiré au cours des trois premiers mois de l'année un Airbus A320. Elle clôture donc l'exercice avec 32 avions en exploitation (9 A320, 3 A319, 17 Boeing 737-800 et 3 Boeing 737 MAX 8), d'une moyenne d'âge de 4 ans et 7 mois. Trois Boeing 737 MAX 8 devraient rejoindre la flotte d'ici le 31 mars 2019, tandis qu'un A320 et un A319 seront respectivement vendu et loué. A l'issue de l'exercice en cours, la flotte de SilkAir devrait donc compter 33 avions.

Au 31 mars 2018, la low cost long courrier Scoot comptait une flotte opérationnelle de 40 avions : 16 Boeing 787 (10 Boeing 787-8 et 6 Boeing 787-9), 22 A320 et 2 A319, d'une moyenne d'âge de quatre ans et huit mois. Pour l'exercice en cours, Scoot attend la livraison de deux B787-9 et deux A320neo, et huit A320 qui ont été sous-loués à la compagnie indienne IndiGo et qui réintégreront la flotte. Par ailleurs, quatre A320 seront retirés de la flotte en vue d'une restitution à la location, ce qui portera la taille totale de la flotte opérationnelle à 48 appareils au 31 mars 2019.

Au total, la croissance de la capacité passagers prévue pour le groupe SIA au cours de l'exercice en cours est de 8%.