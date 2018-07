Le groupe NSE s'implante à Montréal

Le groupe français NSE s'associe avec la société québécoise Drakkar pour créer une joint-venture dans les services techniques et logistiques dans les secteurs de l'aérospatiale, de la défense mais aussi du transport terrestres.

Soucieux d'accroître "sa présence dans les Amériques", le groupe français NSE vient de s'associer à la société québécoise Drakkar pour créer une joint-venture dédiée à la fourniture de services techniques et logistiques. Objectifs : les secteurs de l'aérospatiale, de la défense ainsi que du transport terrestre pour leur proposer des services logistiques clés en main et des services techniques et de réparation. Le groupe NSE est spécialisé dans la conception, la fabrication et la maintenance d'équipements électroniques. De son côté, Drakkar "détient des investissements auprès de plusieurs partenaires" dont AAA Canada, AAA USA, AAA Mexique, Trinet et Ekkinox, respectivement spécialisés dans les secteurs de l'aérospatiale et de la logistique. Drakkar et le groupe NSE ont une démarche de guichet unique fournissant un soutien technique et logistique tout au long du cycle de vie des produits des clients (forces armées, fabricans d'équipements d'origine, fournisseurs de rang 1.