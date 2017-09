Le groupe Mecadaq poursuit sa croissance externe

Après le rachat de Marignier en septembre 2016, le groupe Mecadaq réalise une deuxième acquisition : la société Armoa aussi spécialisée dans la mécanique de précision.

Le groupe Mecadaq, toujours associé à la société de capital-investissement Activa Capital, vient de réaliser sa deuxième opération de croissance externe en un an. Le groupe présidé par Julien Dubecq vient en effet de racheter la société Armoa, spécialisée dans l'usinage de précision de pièces d'aérostructures en aluminium de petite et moyenne dimension. Implantée à Chanteloup-les-Vignes et réalisant un chiffre d'affaires de 18 M€, Armoa travaille notamment pour Stelia, Daher ou encore Thalès. Le groupe Mecadaq poursuit donc sa stratégie de consolidation dans les métiers de la sous-traitance aéronautique. En septembre 2016, le groupe Mecadaq avait en effet déjà racheté Marignier.

Cette dernière, basée dans la vallée de l'Arve, était alors alors filiale autonome du groupe industriel RBDH. Marignier est spécialisée dans l'usinage d'engrenages de précision et travaille pour Zodiac Aerospace, Somfy, Dura Automotive Systems, Alkan ou encore Hutchinson. En rachètant Armoa, le groupe Mecadaq porte son chiffre d'affaires à plus de 50 M€. L'opération a été financée "par endettement bancaire ainsi que par fonds propres additionnels apportés par Activa Capital et le management".

Mais, le rachat d'Armoa n'est qu'une étape pour le groupe Mecadaq qui poursuit sa stratégie de consolidation, menant actuellement des discussions "avec plusieurs acteurs de la sous-traitance aéronautique", étrangers compris. Une opération qui "pourra être financée grâce à de nouvelles lignes d'acquisition mises en place cet été".