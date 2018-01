Le groupe Lufthansa, premier groupe aérien européen

1er site francophone d'actualité aéronautique et spatiale

Close this search bar

Les compagnies de "point à point" (Eurowings et Brussels Airlines) ont transporté un total de 32,6 millions de passagers, avec une augmentation de 77% par rapport à l'année précédente, qui correspond à la montée en charge d'Eurowings. Le taux de remplissage est de 79,9%, en légère hausse de 0,3 point par rapport à 2016.

Les compagnies de réseau (Lufthansa, SWISS et Austrian) ont transporté un total de 97,4 millions de passagers, soit une croissance de 6,8% par rapport à 2016. Le taux de remplissage a atteint 81,1%, avec une augmentation de 2,1 points.

Taille de votre entreprise* --- Choisir --- 1 à 49 salariés 50 à 199 salariés 200 à 499 salariés 500 salariés et plus Autre

© Copyright 2018 - Air et Cosmos. Tous droits réservés.

Powered with Rewyer by Euskalibur.