Le groupe Lufthansa bientôt en haut débit sur le moyen courrier

L'accès à Internet sera bientôt possible sur toutes les liaisons intra-européennes de Lufthansa, Austrian et Eurowings.

Le groupe Lufthansa est en train de conduire une phase de test pour proposer des connexions internet sur les avions de sa flotte moyen-courrier. Cinq avions Lufthansa et cinq autres Austrian Airlines vont être équipés et les passagers des vols concernés pour se connecter à Internet gratuitement. Leurs réactions face au produit seront collectées pour l'optimiser avant une mise sur le marché officielle.

Elle pourrait intervenir au cours du premier trimestre 2017, avec trois forfaits disponibles : FlyNet Message (un accès aux services de messagerie : emails, WhatsApp ou iMessage) pour 3 euros par vol, FlyNet Surf (un accès au web) pour 7 euros par vol, FlyNet Stream (un accès au streaming) pour 12 euros par vol.

Le service internet de compagnies de Lufthansa Group et leur partenaire technologique Inmarsat utilisent la dernière version de la technologie satellitaire (bande Ka) et proposent une couverture réseau fiable et continue sur les trajets courts et moyen-courriers, par le biais du réseau Inmarsat Global Xpress (GX).

Le calendrier de déploiement est le suivant. Après l'équipement d'une vingtaine d'avions Lufthansa au cours du premier trimestre 2017, une connexion Internet sera lancée chez Eurowings a la fin du trimestre. Avant l'été, les 69 appareils d'Eurowings devraient être équipés. Fin avril, 31 avions de la flotte d'Austrian Airlines seront aussi connectés. A la mi-2018, l'ensemble de la flotte A320 de Lufthansa devrait être équipée.