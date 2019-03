Le groupe Lisi prêt à céder ses activités chaudronnerie et assemblage

Le groupe Lisi accorde une exclusivité de négociation au fond géré par Quantum Capital Partners et prêt à racheter les filiales Indraero Siren et Lisi Aerospace Creuzet Maroc.

Un fond géré par Quantum Capital Partners vient de remettre au Groupe Lisi "une offre ferme en vue de l'acquisition de l'intégralité des actions de ses deux filiales Indraero Siren et Lisi Aerospace Creuzet Maroc, dont les activités principales sont la chaudronnerie et l'assemblage d'aérostructures". Ces deux filiales du Groupe Lisi emploient un peu plus de 700 personnes et ont réalisé un chiffre d'affaires global de 61 M€ en 2018, "s'appuyant sur des positions significatives chez Airbus et Safran". Lisi Aerospace Creuzet Maroc est basée à Casablanca tandis que Indraero Siren est localisée sur deux sites : Argenton sur Creuse et Déols. Pour Quantum Capital Partners, cette opération de rachat s'inscrit dans une logique de développement "en rassemblant l'ensemble de ses activités aéronautiques sous une même enseigne afin de faire jouer à plein les synergies opérationnelles et en visant une taille critique supérieure à 100 M€". Basé à Munich, Quantum Capital Partners a déjà pris pied chez Aviatube, Secan ainsi que dans plusieurs entreprises des filières automobile et aluminium.