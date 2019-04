Le groupe Emitech rachète EMC

Avec le rachat d'EMC, le groupe Emitech renforce ses positions sur le marché des prestations essais et ingénierie à forte valeur ajoutée avec un chiffre d'affaires dépassant les 90 M€.

A première lecture, le rachat d'EMC permet surtout à Emitech d'investir le marché des essais, des bancs de tests et de l'ingénierie dans la filière automobile. Secteur qui représente 40 % du chiffre d'affaires du nouveau groupe Emitech qui dépasse désormais les 90 M€, EMC apportant 55 M€, 550 personnes réparties sur 18 sites en France. Les synergies entre les deux entreprises vont ainsi permettre de "répondre aux défis des industriels dans le secteur automobile : mettre sur le marché des véhicules intelligents, communicants, électriques ou hybrides où l'électronique de puissance et la validation des batteries restent les enjeux de demain". Mais des synergies qui vont aussi servir l'avion plus électrique qui nécessitera "de pouvoir innover et de valider toutes les solutions des grands acteurs du domaine". Emitech compte donc bien "être présent pour tester équipements et systèmes, construire les bancs adaptés, mettre des compétences au service des industriels". Anticipation des innovations technologiques en cours et à venir, cette opération de rachat répond aussi "aux attentes des grands donneurs d'ordre : réduction du nombre de partenaires, l'optimisation des relations et l'amélioration de la performance fournisseur".